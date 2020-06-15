На Банковій - акція інвесторів Укрбуду

Під будівлею Офісу Президента інвестори будівельної корпорації "Укрбуд" вимагають поновити будівництво житлових комплексів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під ОП зібралось близько тисячі людей.

За словами організаторів акції, вони хочуть нагадати Президентові Володимиру Зеленському про його обіцянку добудувати житлові комплекси Укрбуду.

Під ОП інвестори вимагають добудувати об'єкти Укрбуду / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Протестувальники принесли під ОП п'ятиметрову пігулку "для покращення пам'яті Президента".

Інвестори Укрбуду вимагають від керівництва держави створити робочу групу за участю представників інвесторів, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака або Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністрів оборони та фінансів, Київського міського голови Віталія Кличка, голови Державної інспекції містобудування та керівництва "Київміськбуду".

Протестувальники наголошують, що ця група має щоденно працювати над вирішенням питання добудови об'єктів Укрубуду.

Представників ініціативної групи інвесторів Укрбуду запросили на перемовини до першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд. Наразі Київміськбуд прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них. В Київміськбуді заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

Президент України Володимир Зеленській під час пресконференції 20 травня заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбуд".

Пізніше Кличко заявив, що стосовно недобудов Укрбуду є три питання, і вони не входять у компетенцію міської влади Києва.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 11 червня наголосив, що уряд контролює ситуацію з Укрбудом.