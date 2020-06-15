Федоров закликав киян повідомляти про місця, де "не ловить" інтернет

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав киян розповідати про місця у столиці, де погано працює мобільний інтернет.

Про це міністр написав у Telegram.

"Пост для киян! Щодня спільно з операторами ми працюємо над тим, щоб якісний мобільний Інтернет був доступний по всій території України. Лише у травні 4G з’явився у 1 188 населених пунктах. Це потужні інвестиції та складна організаційно-технічна робота. Але при цьому кожного дня, як і усі кияни, їдучи на роботу чи гуляючи містом, я стикаюсь з тим, що навіть у столиці є місця, де мобільний інтернет завжди працює нестабільно або не працює зовсім", - написав він.

Федоров зазначив, що хоче виправити ситуацію і розпочнеться робота над цим з Києва.

"Звертаюсь до усіх киян і прошу під цим постом залишити інформацію про місця, де на власному досвіді ви постійно стикаєтеся з відсутністю мобільного інтернету. Прошу обов’язково вказувати свого оператора та максимально детально описувати проблемне місце, наприклад, вулицю та номер дому чи відстань до певного об’єкта тощо", - відмітив міністр.

Він зазначив, що ця інформація буде опрацьована, і разом з мобільними операторами будуть вирішуватись виявлені проблеми.