У парку Партизанської слави запрацював світловий фонтан

У Києві в парку Партизанської слави запрацював новий світловий пішохідний фонтан.

Про це інформують на сторінці Кличко-мер у Facebook.

“У парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан. Зараз тестують різні програми роботи фонтана. Видовище - захоплююче! Дітлахи в захваті”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вода у фонтані рухається у двох напрямках: падає, мов водоспад, з арок та підіймається знизу, утворюючи пішохідний фонтан.

Серед програм роботи водограю будуть «хвилі», «сходинки» та інші візерунки з води. Підсвічування фонтану має вражаючу палітру відтінків кольорів, а натиснувши спеціальні сенсорні кнопки, можна створювати свої програми.

Також зазначається, що капітальний ремонт парку Партизанської слави на завершальній стадії.

Там будуть облаштовані доріжки з ФЕМ-покриття, відремонтована громадська вбиральня та бювет, з'являться нові лави та урни.