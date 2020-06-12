У Києві демонтують незаконно зведену на дорозі частину ТРЦ
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі. До того ж, фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки нанесених місту збитків і забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію", - сказав Кличко.
Демонтаж частини скандального ТРЦ на поспекте Леся Курбаса / Фото: https://kyivcity.gov.ua
За його словами, зрештою місто змусило забудовника погодитися і прибрати "витвір будівельного так званого креативу" з дороги за власний кошт.
"Вчора під вечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини і також відновить там всю інфраструктуру, яка була там пошкоджена", - зазначив він.
Водночас мер переконує, що як тільки з’явилася інформація про це будівництво ТРЦ на дорозі, місто одразу направило туди комісію з перевіркою.
"Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації «Київавтодор» звернулось до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення", - сказав Кличко.
Він зазначив, що комісія встановила, що в результаті дій забудовника порушені межі будівництва та пошкоджена проїжджа частина, а в дорожнє покриття встановлена монолітна залізобетонна опора.
Він зауважив, що земельну ділянку для зведення цього ТРЦ Київрада виділила ще в 2010 році.
Як повідомлялося, у Києві на проспекті Курбаса зводять ТРЦ April City.