У Києві демонтують незаконно зведену на дорозі частину ТРЦ

Столична влада змусила забудовника ТРЦ на проспекті Леся Курбаса знести частину об’єкту, незаконно зведену на дорозі.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі. До того ж, фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки нанесених місту збитків і забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію", - сказав Кличко.

Демонтаж частини скандального ТРЦ на поспекте Леся Курбаса / Фото: https://kyivcity.gov.ua

За його словами, зрештою місто змусило забудовника погодитися і прибрати "витвір будівельного так званого креативу" з дороги за власний кошт.

"Вчора під вечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини і також відновить там всю інфраструктуру, яка була там пошкоджена", - зазначив він.

Водночас мер переконує, що як тільки з’явилася інформація про це будівництво ТРЦ на дорозі, місто одразу направило туди комісію з перевіркою.

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"Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації «Київавтодор» звернулось до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення", - сказав Кличко.

Він зазначив, що комісія встановила, що в результаті дій забудовника порушені межі будівництва та пошкоджена проїжджа частина, а в дорожнє покриття встановлена монолітна залізобетонна опора.

Він зауважив, що земельну ділянку для зведення цього ТРЦ Київрада виділила ще в 2010 році.

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Курбаса зводять ТРЦ April City.