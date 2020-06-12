LEV Development планує вийти на київський ринок неухомості

Ще у 2015 році Олександр Островський спільно з Василем Левицьким заснували у Львові компанію LEV Development.

З того часу компанія встигла закінчити будівництво трьох житлових комплексів, п’ять проєктів на стадії будівництва, та ще один на стадії запуску. Девелопер реалізовує лише концептуальну нерухомість та планує вийти на київський ринок.

Окрім комфортних житлових комплексів, компанія також є першою в Україні, хто реалізовує інвестиційні проєкти в нерухомість – готелі під управлінням мережевих готельних операторів, де приватна особа може придбати апартаменти та отримувати пасивний дохід.

Чому LEVи

У назві є подвійний зміст. LEV Development – це про Львів. А ще LEV це: Life – життя, Energy – енергія, та Victory – перемога. В компанії вірять, що життя та енергія ведуть нас до перемоги.

LEV Development – за зміни та рух вперед

Люди хочуть жити у красивих та безпечних будинках, ходити комфортними дорогами та тротуарами, заходити у класні магазини й зупинятись у готелях з чудовим сервісом, – пояснює співзасновник компанії Олександр Островський.

Мета компанії - створити цей комфорт, продумуючи проєкти до дрібниць: від концепції до останнього цвяшка. Урбаністи та архітектори, які працюють з LEV, вкладають у кожний проєкт окрему ідею, що читається одразу, як тільки потрапляєш на територію новобудови. Компанія прагне змінити світ, пристосувавши його до потреб мешканців, а не навпаки.

LEV Development – за розумні інвестиції

Для тих, для кого нерухомість це, передусім, вдала інвестиція, компанія створила мережевий готель біля курорту Буковель Premier Resort Hotel та новий готель LEV City Hotel. Ставши власником апартаментів в одному з них, ви зможете отримувати пасивний дохід. Так, вам не доведеться керувати нерухомістю – за вас це зроблять мережеві готельні оператори.

Дизайнерські інтер’єри

Концептуальна нерухомість – це дизайнерські холи та суспільний простір житлових комплексів. Так, інтер’єр розроблений у колаборації з відомими українським архітектором Марком Савицьким.

За що інвестори обирають LEV Development

Концептуальність. Реалізовуємо авторські ідеї для кожного нового будинку;

Технологічність. Енергоощадні матеріали та продумане планування під запити мешканців;

Довіру. Компанія є членом Асоціації Західноукраїнських забудовників (АЗУЗ);

Діалог. LEV «прокачує» нерухомість Львова, а тепер ще й Києва, враховуючи побажання клієнтів;

Визнання. Об’єкти LEV Development — у трійці найкращих житлових комплексів Львова;

Які проєкти вже реалізувала компанія LEV Development?

ЖК Shuttle

Житловий комплекс, в якому поєднали переваги заміського проживання з міським комфортом.

ЖК GENEVA

Клубний будинок еліт-класу в 5-ти хвилинах від Оперного театру.

ЖК «OBRIY»

Перший у Львові житловий простір з барбекю-парком та унікальним виглядом з вікон.

Які проєкти в процесі будівництва?

ЖК «Obriy 2»

Прокачаний «Obriy», в якому ми врахували всі побажання клієнтів.

ЖК «Obriy 3»

Житловий комплекс для шанувальників сучасного простору та прогулянок променадом.

ЖК HYGGE 14

Авторський проєкт Майстерні Бєляєвих, в якому втілили скандинавські цінності та увагу до деталей.

ЖК «LIFE STORY»

Проєкт про справжнє життя, створений з думкою про тих, хто втомився від міської метушні.

Зворотний зв’язок

Якщо вас зацікавила можливість інвестувати в Житловий Комплекс «LIFE STORY» - залишайте заявку на сайті, щоб першим дізнатись про старт продажів та отримати консультацію.

Пропозиції для охочих отримувати пасивний дохід

LEV CITY HOTEL

Єдиний у Львові мережевий готель, де можна придбати апартаменти та отримувати пасивний дохід. Здавати номер в оренду за вас будуть готельні оператори.

PREMIER RESORT HOTEL

Апартаменти біля ТК Буковель для відпочинку і бізнесу.

Які переваги в LEV Development?

LEV Development пропонує покупцям вигідні умови для інвестицій. Тут ви можете отримати власну систему знижок на квартири від девелопера.

Фото: LEV Development