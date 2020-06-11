У Києві з 1 липня призупинять безкоштовний проїзд за посвідченнями УБД

З 1 липня в столиці призупинять безкоштовний проїзд за посвідченням УБД.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії України у Facebook.

“До уваги військовослужбовців, що мешкають у місті Києві. З 1 липня в столиці призупинять безкоштовний проїзд за посвідченням УБД”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дослідна експлуатація автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності закінчується 30 червня 2020 року, з 1 липня вона "вводиться в промислову експлуатацію".

Проїзд в муніципальному транспорті Києва здійснюватиметься виключно за наявності електронного квитка.

“Пільгова категорія громадян, яка проживає в столиці та отримує пільги з міського бюджету, може отримати безоплатний електронний квиток – багатофункціональну електронну картку «Муніципальна картка «Картка киянина» відповідно до чинного законодавства”, - поінформували у НГУ.

Зазначається, що для того, щоб оформити муніципальну картку "Картка киянина", необхідно звернутись до Ощадбанку.

Для її отримання необхідні: паспорт; номер платника податків; документи, що підтверджують право на отримання "Картки киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо); посвідчення, що дає право на пільги; довідка переселенця (за наявності).