Київські школи набрали вже 19 тисяч першачків

Приймати документи до перших класів почали всі заклади загальної середньої освіти Києва з дотриманням належних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних умов.

Про це заявив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба міської влади.

«Цьогоріч пандемія внесла свої корективи в роботу освітніх закладів, але місто має бути готовим до нового навчального року, як у садочках, так і школах. Ми розпочали прийом документів до перших класів Нової української школи і на сьогодні маємо вже близько 19 тисяч поданих заяв. Загалом, за прогнозами, приблизна кількість дітей, які вперше підуть до київських шкіл, – 31,7 тис. учнів», – зазначив Мондриївський.

Для майбутніх першокласників вже закуплено та доставлено до шкіл: понад 11 тис. одномісних парт у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах (при цьому, в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах партами та меблями вже укомплектовані всі перші класи); 53 смарт дошки у комплекті з ноутбуками у Печерському районі, 131 мультимедійний комплекс у Дніпровському та 57 мультимедійних комплексів у Святошинському районах, 88 мультимедійних інтерактивних панелей у Шевченківському районі.

До 1 вересня 2020 року за кошти міського бюджету заплановано відремонтувати 437 кабінетів для перших класів.

Також Мондриївський додав, що з першим літнім місяцем розпочато автоматичну розсилку запрошень дітям до закладів дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік. У перший день розіслано 19 тисяч запрошень.