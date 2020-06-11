У Києві розпочали перевірку усіх зупинок громадського транспорту

Департамент транспортної інфраструктури розпочав обстеження усіх зупинок громадського транспорту у столиці.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури у Facebook.

"Комісія у складі представників Департаменту, КП ШЕУ районів, КП "Київпастранс" та КП "Київміськсвітло" перевіряє зупинки громадського транспорту Києва на відповідність вимогам чинного законодавства. Зокрема, на наявність дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тактильної плитки та освітлення", - йдеться у повідомленні.

Окрема увага приділяється правильності установки павільйонів очікування. Вони мають бути комфортними для всіх учасників дорожнього руху - пішоходів та велосипедистів, бути обладнаними урнами для сміття.

За результатами інспекції сформують паспорти кожного об'єкта, а виявлені недоліки будуть усуватися.

Фото: facebook.com/kievtransport