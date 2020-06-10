Укрпошта планує пустити свій головний офіс на Хрещатику з молотка

Голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони планують продати приміщення головного офісу на Хрещатику, яке вже оцінили приблизно в 1 мільярд гривень.

Про це Смілянський розповів в ефірі 24 каналу.

Він пояснив, що в головному офісі працює понад тисяча людей, які виконують виробничі процеси – обслуговують посольства, Кабмін. Відтак – переконаний Смілянський – головному офісу не місце на Хрещатику з низки причин.

"Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель. А от Укрпошта може сміливо працювати не в центрі", – пояснив Смілянський.

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Він додав, що можна залишити операційний зал як символ і візитівку, однак іншу частину приміщення краще продати інвестору.

"Щоб привести головний офіс до ладу – треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи", – наголосив Смілянський.

Він пояснив, що Укрпошта – перша державна компанія, яка вже спробувала продати майно і зрозуміла, що система аукціонів працює. Саме тому Смілянський заявив, що вони готові у 2020 - 2021 роках виставляти на продаж такі великі об'єкти як головний офіс, оцінку якому вже склали в 1 мільярд гривень.

Як повідомлялося, Укрпошта проводить масштабні зміни у сфері управління портфелем нерухомості. Був проведений детальний аналіз всіх наявних площ та їх використання. Компанія першою серед держкомпаній приєдналася до системи електронних аукціонів ProZorrо. Продажі та частину нерухомості вже успішно здає в оренду – минулого року отримано 69 млн грн доходу, а в 2018 році — 32 млн грн, а в 2017 році — лише 14 млн грн.