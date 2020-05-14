Укрпошта продає бази відпочинку на Азовському морі та у «Конча-Заспі»

Національний поштовий оператор "Укрпошта" виставила на продаж перші 30 об’єктів з переліку непрофільних активів, що не використовуються у господарській діяльності підприємства. Загальна вартість об`єктів складає 82,6 млн грн.

Про це повідомила пресслужба оператора.

"Укрпошта виставила на продаж перші 30 об’єктів (177 одиниць), що не використовуються у господарській діяльності підприємства. Їх перелік є на сайті Укрпошти. Це перша частина об'єктів із тих, що Укрпошта буде продавати", - зазначили в компанії.

Повідомляється, що загальна стартова ціна першої партії непрофільних активів, відповідно до незалежної оцінки, становить 82,6 млн грн.

На другому етапі державна компанія виставить на продаж ще 62 об'єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн.

Продаж нерухомості, що не використовується у господарській діяльності Укрпошти, здійснюватиметься через електронну торгову систему “ProZorro. Продажі”. Попередньо проведена незалежна оцінка ринкової вартості 30 об'єктів, а в подальшому проводитиметься й інших, що продаватиме Укрпошта.

Серед перших лотів, що виставила Укрпошта на продаж, — одним лотом дві поруч розташовані турбази в Києві у «Конча-Заспі», а ще турбази на узбережжі Азовського моря - в с.Ялта на Донеччині та у Бердянську, передмісті Дніпра та у Чернігівській області, а також виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу, приміщення у м.Боярка.

Дату початку аукціону в системі “ProZorro.Продажі” буде повідомлено по кожному лоту окремо. Для об'єктів, початкова вартість яких не перевищує 10 млн грн, період прийому пропозицій триватиме протягом 14 днів, а для тих, що мають ціну вищу за 10 млн грн — він триватиме 28 днів. В разі, якщо переможця не буде визначено або не буде учасників, лот буде повторно виставлений на аукціон.

«В Укрпошти понад 12 тисяч об'єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч. І лише половина із тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносить прибуток. Решта — баласт: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання ми щороку витрачаємо близько 10 млн грн. Якщо ми хочемо розвиватися і ставати кращими для наших клієнтів, то всі наші активи повинні приносити дохід», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Всього Укрпошта проведе незалежну оцінку 801 об’єктів нерухомого майна (окрім земельних ділянок) , що не використовуються у господарській діяльності компанії.

24 квітня комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури погодила продаж Укрпоштою непрофільних активів підприємства.

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Як повідомлялося, Укрпошта проводить масштабні зміни у сфері управління портфелем нерухомості. Був проведений детальний аналіз всіх наявних площ та їх використання. Компанія першою серед держкомпаній приєдналася до системи електронних аукціонів ProZorrо.Продажі та частину нерухомості вже успішно здає в оренду – минулого року отримано 69 млн грн доходу, а в 2018 році — 32 млн грн, а в 2017 році — лише 14 млн грн.