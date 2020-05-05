Укрпошта в першому кварталі отримала майже 90 мільйонів чистого прибутку

Національний поштовий оператор "Укрпошта" у січні-березні 2020 року збільшив доходи по основним напрямкам діяльності та отримав чистий прибуток у сумі 89,5 млн гривень.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрпошта в першому кварталі 2020 року отримала 2,1 млрд грн чистого доходу, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Загальні доходи компанії склали майже 2,25 млрд грн. При цьому національний поштовий оператор отримав 89,5 млн грн чистого прибутку", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в компанії, "Укрпошта" збільшила доходи по всім основним напрямкам діяльності — посилкам, фінансовим послугам, торгівлі.

В "Укрпошті" стверджують, що ці показники були б більш вагомими, якби не вплив епідемії коронавірусу.

"Компанії не вдалося досягти більш амбітних цілей у першому кварталі поточного року через вплив COVID-19, зниження обсягів письмової кореспонденції та міжнародної пошти", - наголосили в Укрпошті.

Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними поштового оператора, у 2019 році Укрпошта отримала 600 млн грн чистого прибутку. За цей період чистий дохід компанії від реалізації продукції становив 8,2 млрд грн, що на 20,6% більше, ніж у 2018 році