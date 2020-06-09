Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу найдорожчих міст для еміграції
Укрінформ
Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу найдорожчих міст для еміграції. Протягом останнього року українська столиця піднялася зі 150 на 106 місце.
Про це йдеться у дослідженні компанії Mercer.
Як зазначається, компанія Mercer під час складання рейтингу враховувала такі чинники: коливання курсу валют, інфляцію та стабільність цін на нерухомість.
До ТОП-5 найдорожчих міст для еміграції ввійшли:
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Гонконг (спеціальний адміністративний район КНР);
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Ашгабат (Туркменістан);
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Токіо (Японія);
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Цюріх (Швейцарія);
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Сінгапур (Сінгапур).
До найдешевших міст наразі належать: Туніс, Віндхук (Намібія), Бішкек (Киргизстан), Ташкент (Узбекистан) та Карачі (Пакистан).
Як повідомлялося, українська столиця піднялася на 22 позиції у рейтингу найдорожчих міст світу Worldwide Cost of Living 2020.