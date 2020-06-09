Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу найдорожчих міст для еміграції

Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу найдорожчих міст для еміграції

Укрінформ
Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу найдорожчих міст для еміграції. Протягом останнього року українська столиця піднялася зі 150 на 106 місце.

Про це йдеться у дослідженні компанії Mercer.

Як зазначається, компанія Mercer під час складання рейтингу враховувала такі чинники: коливання курсу валют, інфляцію та стабільність цін на нерухомість.

До ТОП-5 найдорожчих міст для еміграції ввійшли:

  1. Гонконг (спеціальний адміністративний район КНР);

  2. Ашгабат (Туркменістан);

  3. Токіо (Японія);

  4. Цюріх (Швейцарія);

  5. Сінгапур (Сінгапур).

До найдешевших міст наразі належать: Туніс, Віндхук (Намібія), Бішкек (Киргизстан), Ташкент (Узбекистан) та Карачі (Пакистан).

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Як повідомлялося, українська столиця піднялася на 22 позиції у рейтингу найдорожчих міст світу Worldwide Cost of Living 2020.

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