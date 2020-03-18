Київ піднявся на 22 позиції у рейтингу найдорожчих міст світу – The Economist

Українська столиця піднялася на 22 позиції в рейтингу найдорожчих міст світу Worldwide Cost of Living 2020.

Відповідний список представило видання The Economist.

"Столиця України, Київ, піднімається на 22 позиції в загальному рейтингу - до 86 місця, що частково пояснюється рекордною врожайністю зерна в 2019 році, що збільшило прибуток від експорту та призвело до зміцнення курсу української гривні до долара США", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ціни в Києві зміцнилися через зростання попиту після підвищення мінімальної заробітної плати за останні роки.

Ціни у всіх містах даного рейтингу порівнюють з Нью-Йорком. Індекс цін в ньому встановлюють на рівні 100 пунктів. Індекс Києва за рік зріс на шість пунктів і становить 58 (чим вищий цей показник, тим вищі ціни).

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Загалом укладачі рейтингу порівняли понад 400 індивідуальних цін на більш ніж 160 продуктів та послуг. Серед них зокрема на їжа, напої, одяг, товари для дому й особистого догляду, оренда житла, транспорт, комунальні послуги, приватні школи, домашніх робітників і відпочинок.

У першу десятку найдорожчих міст у світі увійшли Сінгапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк, Париж, Цюрих, Тель-Авів, Лос-Анджелес, Токіо та Женева.

Найдешевшими містами у рейтингу стали Дамаск, Ташкент, Алмати, Буенос-Айрес, Карачі, Каракас, Лусака, Ченнаї, Банґалор і Нью-Делі.