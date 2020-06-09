У Києві на хабарі погорів проректор університету
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Укрінформ
Правоохоронці затримали проректора з міжнародних зв'язків одного із столичних університетів під час одержання хабаря у розмірі 244 тис. грн.
Про це повідомляє прокуратура Києва.
"Затримано проректора з міжнародних зв'язків одного із столичних університетів під час одержання неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, проректор вимагав хабаря за сприяння в отриманні документів для в’їзду на територію України 8 іноземцям шляхом оформлення запрошень на навчання.
Зазначається, що посадовця затримали 9 червня у приміщенні університету після отримання грошей.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.