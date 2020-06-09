У Києві за добу виявили 33 випадки коронавірусу

У Києві вже 3523 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це зазначив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 33 людини. Серед них - один медик. Двоє хворих померли", - повідомив він.

За словами столичного голови, на сьогодні в Києві вже 3523 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За період пандемії від коронавірусу померли 79 людей.

Серед тих, що захворіли: 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв.

12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв та хлопчик, якому 9 років.

До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 37 киян. Усього коронавірус подолали 925 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Святошинському районі - 7. В Оболонському та Подільському - по 5 випадків.

Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу 394 нових випадків.