У Києві за добу 43 випадки COVID-19: у яких районах хворих найбільше

Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 43 людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 43 людини. Серед них 1 медик. Двоє хворих померли. Всього за період пандемії в Києві 77 летальних випадків", - написав Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в столиці вже 3418 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За словами мера, серед тих, що захворіли, 24 жінки віком від 22 до 70 рокiв та дві дівчинки, яким по 4 роки, а також 16 чоловікiв від 22 до 82 рокiв і п’ятимісячний хлопчик.

Кличко додав, що до лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Шевченківському районі - 9, Святошинському - 7 та Солом‘янському - 6 випадків.

Як повідомлялося, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.