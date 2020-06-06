У Києві врятували дитину, яку засипало піском

У районі столичної Оболонської набережної дівчинку засипало купою піску, врятувати її вдалося дивом.

Про це у Facebook повідомила ведуча телеканалу ДОМ Дар'я Вершиленко.

«Сидимо на Оболонській набережній. Діти риють траншею. Тут крик. Дівчинка років 10 провалилася. Троє чоловіків кинулися рити пісок. Хвилина. Дивлюся хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали вже все. Дістали синю, але дихаючу!!!», - йдеться в дописі.

За словами Вершиленко, дитина провела під горою піску 2 хвилини і вижила дивом. Невдовзі на місце прибули поліцейські та медики.

Телеведуча також розмістила відео з коментарями очевидців.

«Сподіваюся, завтра купи піску не буде», - написала Вершиленко, звертаючись до Оболонської райдержадміністрації.