На Харківщині трьох дітей засипало піском, одна дівчинка загинула

У Золочівському районі Харківщини під час гри поблизу піщаного кар’єру загинула 8-річна дівчинка.

Про це повідомила поліція області.

Так, поблизу селища Золочів троє дітей віком 9, 8 та 5 років гралися поблизу піщаного кар’єру, вони були у супроводі батьків.

"Раптово стався обвал ґрунту. Дітей засипало піском. Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15-20 хвилин без свідомості. Попри вжиття реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу з приміткою «нещасний випадок».