У поліції Харківщині вважають нещасним випадком смерть 6-річної дівчинки, яку шукали добу

Смерть 6-річної Мілени Шевельової, яку майже добу розшукували в Золочівському районі на Харківщині, була нещасним випадком: дитина загубилася й померла від переохолодження.

Про це сказав на пресконференції начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільш вірогідна причина смерті дівчинки, за висновками експертів, – переохолодження. На тілі відсутні будь-які ознаки насилля. Призначено усі необхідні експертизи для остаточного встановлення обставин, що стали причиною загибелі дитини", - сказав Сокуренко.

Він додав, що дівчинка носила окуляри, але загубила їх і, ймовірно збилася зі шляху, коли захотіла повернутися додому. Нічого з її речей не зникло, одяг на дитині не пошкоджений.

За попередніми даними, близько другої години ночі 27 квітня Мілена вже була мертва. А знайшли тіло дівчинки близько 17:00 працівники ДСНС на краю поля за 8 кілометрів від села Соснівка, звідки вона зникла.

"Це жахлива трагедія. Я прошу вибачення у батьків за те, що не встигли врятувати їхню доньку. Хоча ми зробили усе можливе, щоб розшукати маленьку Мілену", - наголосив начальник обласної поліції.

За його словами, вночі пошуками дитини займалися загалом 220 людей: поліцейські кількох відділів, рятувальники, мисливці з тепловізорами, місцеві мешканці. Наступного дня у пошуках брали участь загалом більш як пів тисячі людей.

Сокуренко зазначив, що місцевість відпрацьовувалася надзвичайно ретельно. Пошуковці перевірили усі можливі об’єкти та місця. Радіус пошуків постійно збільшувався. окремі групи правоохоронців обстежували сусідні села.

У соціальних мережах не вщухає обговорення трагедії. В пошукових групах, які створили для координації дій небайдужі (на пошуки дівчинки їхали люди з різних населених пунктів, переказували гроші на пальне), люди сперечаються, чому так довго шукали дитину, яка була не так далеко від населеного пункту. На нещасті зуміла нажитися навіть «екстрасенс», яка так детально описували свої видіння, що їй почали переводити гроші на рахунок мобільного, аби вона виїхала на місце й допомогла знайти Мілену.

Відомо, що дівчинка жила у Харкові, а в Соснівку приїхала в гості до дідуся. Поховають дитину 29 квітня.

Фото: hk.npu.gov.ua