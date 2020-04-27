На Харківщині знайшли мертвою шестирічну дівчинку, яку шукали майже добу

На Харківщині 6-річну дівчинку, яку майже добу розшукували в Золочівському районі, знайшли мертвою.

Про це повідомляє відділі комунікації Поліції Харківщини.

«Дівчинку, яку майже добу розшукували на Харківщині, знайшли мертвою. За попередніми даними, дитина померла від переохолодження. Її тіло пошуковці виявили на краю поля за 8 кілометрів від села Соснівка Золочівського району», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, пошуки дівчинки тривали з вечора 26 квітня. Дівчинка гуляла в селі, куди приїхала в гості до родичів, та не повернулася додому.