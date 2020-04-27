На Харківщині вже пів тисячі силовиків і волонтерів шукають зниклу 6-річну дівчинку

До пошуку 6-річної Мілени Шевельової, яка зникла напередодні ввечері в селі Соснівка Золочівського району на Харківщині, залучені вже пів тисячі людей – силовиків, курсантів і небайдужих громадян.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Сьогодні до пошуку дитини залучено близько 500 осіб. Це поліцейські, нацгвардійці, співробітники ДСНС, курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ і Академії Національної гвардії України, волонтери, представники місцевої влади, місцеві мешканці», - повідомили в поліції.

Дзвінок про зникнення дівчинки надійшов по лінії «102» 26 квітня близько 19 години вечора. За словами рідних, вона гуляла разом із двоюрідним братом-однолітком: хлопчик їздив на велосипеді, дівчинка бігала, та додому одна дитина не повернулася. Відомо, що дівчинка мешкає з батьками в Харкові, але раніше в селі проводила літо.

Наразі перевіряються усі можливі версії зникнення. Уночі дитину шукали з тепловізорами, вдень здійснюється огляд з гелікоптера.

Читайте також: На Харківщині зникла шестирічна дівчинка

Як повідомив голова Золочівської ОТГ Леонід Канівець, водолази вже закінчили обстеження дна місцевої водойми – тіла дівчинка, на щастя, не виявлено, тож пошуки тривають.

За словами координатора громадської організації «Пошук зниклих дітей» у Харківській області Сергія Османа, люди прочісують місцевість по кілька разів – поля, лісові насадження, яри, та поки безрезультатно. Поліція продовжує подворові перевірки та опитування людей і вчергове обстежує всі занедбані будівлі.

Задіяні в пошуковій роботі й прикордонники – перевіряється, чи могла дівчинка перетнути кордон із РФ.

Для пошукових груп силами місцевих фермерських господарств організовано польову кухню.

Фото: hk.npu.gov.ua