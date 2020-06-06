У Києві частково запустять міську електричку

У столиці з 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів.

Про це повідомляє КП «Київпастранс» у Facebook.

«З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна» та у зворотному: «Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що потяги курсуватимуть у години “пік”, а також суботами і неділями.

«Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково», - зазначили в Київпастрансі.

Як повідомлялося, міська електричка в Києві мала відновити свою роботу після карантину разом з усім залізничним транспортом України з 1 червня, але запуск було перенесено, оскільки, як пояснили в Київпастрансі, «працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички».

Фото: facebook.com/Kyivpastrans/