На Борщагівському шляхопроводі змонтували перші балки

На Борщагівському шляхопроводі дорожники уже розпочали монтувати нові балки у прогонах.

Про це повідомив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко, передає пресслужба КМДА.

«Перші 7 балок у крайньому прогоні Борщагівського шляхопроводу зайняли своє місце. Паралельно влаштовують арматуру шкафної стінки, підференників. Монтують опалубку для бетонування елементів споруди», – зазначив Федоренко.

Роботи на Борщагівському шляхопроводі / Фото: Офіційний портал Києва

За попередніми планами, на цій частині шляхопроводу замінять 35 балок.

На ділянці шляхопроводу під трамвайними коліями і на частині у бік центру замінили 41 балку.

Ремонтують дорожники й опори споруди.

Завершити роботи на частині шляхопроводу у бік Борщагівки і відновити рух планують до початку вересня.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві триває капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Востаннє цей шляхопровід капітально ремонтували в 1965 році.