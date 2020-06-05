На Борщагівському шляхопроводі змонтували перші балки
Про це повідомив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко, передає пресслужба КМДА.
«Перші 7 балок у крайньому прогоні Борщагівського шляхопроводу зайняли своє місце. Паралельно влаштовують арматуру шкафної стінки, підференників. Монтують опалубку для бетонування елементів споруди», – зазначив Федоренко.
Роботи на Борщагівському шляхопроводі / Фото: Офіційний портал Києва
За попередніми планами, на цій частині шляхопроводу замінять 35 балок.
На ділянці шляхопроводу під трамвайними коліями і на частині у бік центру замінили 41 балку.
Ремонтують дорожники й опори споруди.
Завершити роботи на частині шляхопроводу у бік Борщагівки і відновити рух планують до початку вересня.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві триває капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Востаннє цей шляхопровід капітально ремонтували в 1965 році.