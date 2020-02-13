Супердомкрати “переїхали” з Шулявки на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Відповідне відео Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають за будь-якої погоди. Зокрема, продовжують будівництво заїзду на мостовий перехід із вулиці Верхній Вал. Сьогодні фахівці встановили у проєктне положення металоконструкцію прогонової будови вагою у 500 тонн. Роботи виконували за допомогою супердомкратів із Нідерландів, що працювали й на будівництві Шулявського шляхопроводу", – написав мер столиці.

Він також зазначив, що встановлена металоконструкція стане основою повороту з Верхнього Валу на міст. Залізобетонні опори мостового переходу через Дніпро в цьому місці вже збудовані. І тепер тривають підготовчі роботи до бетонування прогонової будови. Перекладають також інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди. Працюють фахівці і над частковим демонтажем старого мосту на Рибальський острів.

"Ми робимо все, щоб до кінця цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом", - запевнив Кличко.