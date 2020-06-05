У Києві збільшать кількість громадського транспорту у поминальні дні

У Києві збільшать кількість рухомого складу на маршрутах на поминальні дні.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завтра, 6 червня, відбудеться батьківська поминальна субота. Люди йтимуть на кладовища і в неділю та понеділок. Про перенесення поминальних днів ми домовлялися з главами конфесій напередодні Великодня. Міська влада традиційно організує перевезення пасажирів до міських кладовищ, збільшать кількість рухомого складу на регулярних маршрутах міського транспорту та будуть організовані додаткові пасажирські маршрути", - сказав Кличко.

Він зазначив, що найбільше таких маршрутів буде 6 червня, 7 і 8 червня додаткові маршрути працюватимуть зі зменшеною кількістю – в залежності від пасажиропотоку.

"Ознайомитися з графіком роботи транспорту можна на офіційному сайті КМДА", - додав мер.

Як повідомлялося, поминальні дні у зв'язку з карантином було перенесено на 6 червня.