Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває, уже почали встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба міського голови.

"Уже встановили 8 великих тросів. Їх, нагадаю, місто придбало у німецької компанії Bridon-Bekaert - відомого в світі підприємства, що виробляє всі види промислових сталевих тросів. Зазначу, що Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі. Прокладуть також і трубопровід», - повідомив мер.

Кличко розповів, що виїжджав перевірити, як тривають роботи на об’єкті, а також запросив на екскурсію міністра фінансів України Сергія Марченка.

Мер показав відео про те, які роботи тривають сьогодні на мосту.

За його словами, сьогодні на мосту триває процес підготовки пішохідної частини, яка проходитиме під аркою. Там встановлюють спеціальну огорожу. Тривають і роботи зі спорудження порталів для майбутніх станцій метро.

Паралельно збирають великі металеві конструкції, що стануть основою частини мосту в напрямку Подолу. І вже скоро, за допомогою супердомкратів та потужних кранів їх встановлять на опори.

«Не припиняють робіт і у напрямку Троєщини. Там закінчують бетонування проїжджої частини над Русанівськими садами. Також вже встановили опори над залізничним проїздом. Далі - робитимуть з’їзд з мосту на Лівому березі. Ми робимо все і налаштовані в кінці цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом. Та розпочати будівництво нової гілки метро – на Троєщину», - наголосив Кличко.