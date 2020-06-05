У Києві виявили коронавірус у директора школи
Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Учора до Департаменту освіти надійшла інформація про підтверджений випадок захворювання на коронавірус у директора столичної школи №197. Директора госпіталізували до лікарні", - сказав Кличко.
За його словами, в школі працюють понад 120 вчителів, керівників гуртків та технічних працівників.
"Напередодні директор школи відвідувала районне управління освіти, а також спілкувалася з керівниками шістьох інших шкіл. Три школи, що очолюють директори, які контактували із хворою, є місцями проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кількох предметів кожна", - зазначив мер.
Він додав, що представники Держпродспоживслужби перевіряють навчальні заклади та управління освіти для встановлення кола контактних осіб.
"Усі, хто мав контакт з хворою, мають перебувати на самоізоляції", - наголосив Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці вже 3 292 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу хворіло ще 82 людини.