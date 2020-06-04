Нічний тролейбус змінить маршрут через ремонт
Укрінформ
У Києві в ніч проти 5 червня буде змінено маршрут тролейбусів № 91Н.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА в Facebook.
"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по бульвару Дружби Народів. З 01:00 до 04:20 рух тролейбусів бульваром Дружби Народів буде закрито", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рух тролейбусів буде організовано: вул. Милославська - Дарницька площа; залізничний вокзал «Центральний» - ст. м. «Либідська».
О 04:20 рух тролейбусів буде поновлено за власним маршрутом.
Фото: Київпастранс