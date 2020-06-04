Аеропорт "Київ" опублікував відеозвернення до Саакашвілі

Команда міжнародного аеропорту "Київ" опублікувала відеозвернення до голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі, який раніше закликав бізнес записувати відео з пропозиціями для полегшення діяльності.

Про це аеропорт "Київ" повідомляє у Facebook.

На відео представники аеропорту розповідають про необхідність державної підтримки у зв'язку з втратою пасажиропотоку через пандемію коронавірусу.

"Ситуація, що склалася, терміново потребує уваги з боку влади. Аби ця криза не стала для нас останньою, уряд має ввести мінімальні ставки на авіаційне обслуговування, створити рівні умови для всіх аеропортів та гарантувати чесну конкуренцію. Без цього аеропорт не виживе, тисячі людей втратять роботу, а столиця — єдине міське летовище та свою візитівку", - йдеться у повідомленні аеропорту.

В аеропорту "Київ" наголошують, що говоритимуть про свої проблеми, допоки влада їх не почує.

Як повідомлялося, 28 квітня голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі закликав українських підприємців записувати відео з пропозиціями для полегшення діяльності бізнесу в Україні.

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3 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.