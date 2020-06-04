Обшуки в університеті Шевченка: поліція розповіла деталі

Обшуки, які правоохоронці проводять у головному корпусі Київського національного університету ім. Шевченка, тривають на юридичному факультеті.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

«Головне слідче управління Нацполіції спільно з СБУ проводить слідчі дії на юридичному факультеті університету в рамках кримінального провадження, яке розслідується за статтею 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди - ред.)», - сказала Блищик.

Обшуки у головному корпусі КНУ ім. Шевченка / Фото: Укрінформ

Вона додала, що детальніше у поліції з цього приводу зможуть надати коментар після завершення цих слідчих дій.

Раніше поінформоване джерело у правоохоронних органах повідомило Укрінформу, що поліцейські за оперативного супроводу співробітників СБУ проводять обшуки у головному корпусі КНУ ім. Шевченка.