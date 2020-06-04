До червоного корпусу університету Шевченка прийшли з обшуками - джерело

Поліцейські за оперативного супроводу співробітників СБУ проводять обшуки у головному корпусі КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

Про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

«У рамках кримінального провадження, розпочатого ГСУ НП України за матеріалами СБУ за ч.3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.) слідчими поліції за оперативного супроводження співробітників СБУ проводиться низка обшуків у головному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка (Володимирська, 60)», - сказав співрозмовник агентства.

Джерело уточнило, що правоохоронці документують протиправну діяльність вищих посадових осіб КНУ з отримання незаконної вигоди (хабарів) від студентів освітньої установи.