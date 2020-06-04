У центрі Києва посилили заходи безпеки через заплановані масові акції

У столиці в урядовому кварталі поліція посилила заходи безпеки.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

«Сьогодні у центральній частині столиці анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів поліції Києва, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції.

У МВС наголосили, що у зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці, і закликали автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування цієї інформації.

МВС закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

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Як повідомлялося, у четвер, 4 червня, у центрі Києва планують свою акцію, зокрема, власники автомобілів на європейських номерах. Вони вимагатимуть не штрафувати їх за нерозмитнені авто.