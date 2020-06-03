Повітря у Києві стало чистішим - "постаралися" дощі та вітер

Повітря у Києві порівняно з попереднім тижнем стало чистішим, чому сприяли погодні умови - часті дощі, поривчастий вітер.

Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер). Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 26 травня по 1 червня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1338 проб повітря.

За даними спостережень, у вказаний період у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій: