Повітря у Києві стало чистішим - "постаралися" дощі та вітер
Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер). Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.
Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 26 травня по 1 червня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1338 проб повітря.
За даними спостережень, у вказаний період у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
- завислих речовин (пилу) – у 1,2-1,4 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин) та Бессарабській площі;
- діоксиду сірки – у 1,1-1,3 раза на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Олександра Довженка;
- діоксиду азоту – у 4,3 раза на вулиці Каунаській; у 3,2-3,9 раза – на вулиці Семена Скляренка, Бессарабській площі, проспектах Оболонському і Перемоги, вулиці Інженера Бородіна; у 2,1-2,8 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;
- формальдегіду – у 2,7 раза – на вулиці Семена Скляренка; у 1,4-2,0 рази – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.