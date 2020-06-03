У Києві на Столичному шосе частково обмежили рух
Укрінформ
На Столичному шосе частково обмежать рух із 3 червня через ремонт трубопроводу.
Про це повідомили у КК «Київавтодор».
"На Столичному шосе фахівці КП "Київтеплоенерго" ремонтуватимуть трубопровід. Роботи розпочнуть в ніч проти середи 3 червня", - йдеться у повідомленні.
Працюватимуть тепловики поблизу розв’язки біля ст. м. «Видубичі» у напрямку виїзду з міста.
За попередніми планами, ремонт триватиме до 7 червня. Проте точний час буде відомо після оцінки масштабів заміни трубопроводу.
Зазначається, що під час робіт рух на шосе буде частково обмежено у 2 крайніх лівих смугах.