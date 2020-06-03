У Києві на Столичному шосе частково обмежили рух

На Столичному шосе частково обмежать рух із 3 червня через ремонт трубопроводу.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"На Столичному шосе фахівці КП "Київтеплоенерго" ремонтуватимуть трубопровід. Роботи розпочнуть в ніч проти середи 3 червня", - йдеться у повідомленні.

Працюватимуть тепловики поблизу розв’язки біля ст. м. «Видубичі» у напрямку виїзду з міста.

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За попередніми планами, ремонт триватиме до 7 червня. Проте точний час буде відомо після оцінки масштабів заміни трубопроводу.

Зазначається, що під час робіт рух на шосе буде частково обмежено у 2 крайніх лівих смугах.