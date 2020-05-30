Через дощ зупинили рух транспорту у Дніпровському районі столиці

У Києві через сильний дощ і підтоплення переривався рух транспорту у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Києві.

“30 травня о 10.47 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у. м. Києві надійшло повідомлення про підтоплення проїжджої частини автодороги, що заважало руху міського транспорту на перехресті вул. Усенка та вул. Хоткевича, що у Дніпровському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 14.10 зусиллями бійців було відкачано приблизно 500 м. куб. води, що дозволило відновити рух громадського транспорту та автомобілів”, - йдеться у повідомленні.

Для ліквідації події було залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Також на місці події працювала аварійна бригада Київавтодору для розчищення зливоприймальних решіток колекторів водовідводу.

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Як повідомляв Укрінформ, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працює над ліквідацією наслідків. У Києві до 21.00 30 травня очікується, що дощ досягне критерію значний - І рівень небезпечності, жовтий.

Фото: ДСНС