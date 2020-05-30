Через дощ зупинили рух транспорту у Дніпровському районі столиці
Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Києві.
“30 травня о 10.47 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у. м. Києві надійшло повідомлення про підтоплення проїжджої частини автодороги, що заважало руху міського транспорту на перехресті вул. Усенка та вул. Хоткевича, що у Дніпровському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 14.10 зусиллями бійців було відкачано приблизно 500 м. куб. води, що дозволило відновити рух громадського транспорту та автомобілів”, - йдеться у повідомленні.
Для ліквідації події було залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Також на місці події працювала аварійна бригада Київавтодору для розчищення зливоприймальних решіток колекторів водовідводу.
Як повідомляв Укрінформ, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працює над ліквідацією наслідків. У Києві до 21.00 30 травня очікується, що дощ досягне критерію значний - І рівень небезпечності, жовтий.
Фото: ДСНС