В Одесі за день випала майже двомісячна норма опадів

В Одесі протягом сьогоднішньої зливи випало 49,5 мм опадів при місячній нормі 26 мм.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"28 травня 2020 року на Одесу випало 49,5 мм опадів у форматі залпової зливи при місячній нормі 26 мм", - йдеться у повідомленні.

Інформують, що враховуючи повідомлення синоптиків про різке погіршення погодних умов, з 00:00 28 травня спецтехніка КП "Міські дороги" (32 одиниці) була спрямована на традиційно проблемні ділянки, а співробітники підприємства перейшли в режим цілодобового чергування. Та опадів виявилося втричі більше, ніж передбачалося.

Підтоплені вулиці Одеси / Фото: Думская

"Було зроблено все, щоб оперативно приступити до очищення дощоприймачів, проте замість прогнозованих 13-16 міліметрів випало 49,5 мм опадів. З таким обсягом води зливова каналізація впоратися не могла, що і призвело до підтоплення низки вулиць", - зазначила заступник директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

Внаслідок залпової зливи частково підтопленими виявилися вулиці Балківська, Середньофонтанська, Приморська і Французький бульвар. Щоб не допустити транспортного колапсу, поліція перекрила рух Балківською і Приморською.

Наразі рух можливий усіма вулицями міста.