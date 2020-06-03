Суд обиратиме запобіжний захід "мінеру" мосту Метро о 14:00

Судове засідання з обрання запобіжного заходу чоловіку, який у понеділок погрожував підірвати міст Метро у Києві, відбудеться у середу о 14:00 у Дніпровському райсуді Києва.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Згідно з автоматичним розподілом, клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому «мінеру» розглядатиме суддя Дніпровського районного суду Києва О. Метелешко. Засідання заплановане на 14 годину», - повідомила Максимець.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок КМДА поінформувала, що на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.

Пізніше очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою.

Затриманий - мешканець м.Вишневе, прописаний у Києво-Святошинському районі, 1988 року народження. В нього є два адміністративних дрібних правопорушення, нічого кримінального за ним не було.

У вівторок речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що «мінеру» мосту Метро у Києві повідомили про підозру. За її словами, суд проситиме обрання цьому чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.