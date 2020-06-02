Суд заборонив будівництво біля музею у Пирогові
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.
“Господарський суд міста Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, прокуратура міста Києва пред’явила позов про скасування права оренди приватного товариства на комунальну земельну ділянку площею 16 га вартістю 274 млн гривень, яка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України (музей у Пирогові).
Водночас вказане товариство, отримавши містобудівні умови та обмеження для житлової забудови цієї земельної ділянки, розпочало підготовчі роботи.
Своєю чергою, ухвалою господарського суду за заявою прокуратури міста Києва прийнято рішення про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на спірній земельній ділянці.
Розгляд позову прокуратури щодо цієї ділянки наразі триває.