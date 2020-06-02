Суд заборонив будівництво біля музею у Пирогові

Суд Києва заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в районі Національного музею народної архітектури та побуту України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Господарський суд міста Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, прокуратура міста Києва пред’явила позов про скасування права оренди приватного товариства на комунальну земельну ділянку площею 16 га вартістю 274 млн гривень, яка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України (музей у Пирогові).

Водночас вказане товариство, отримавши містобудівні умови та обмеження для житлової забудови цієї земельної ділянки, розпочало підготовчі роботи.

Читайте також: Мистецький арсенал відкривається 10 червня новою виставкою

Своєю чергою, ухвалою господарського суду за заявою прокуратури міста Києва прийнято рішення про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на спірній земельній ділянці.

Розгляд позову прокуратури щодо цієї ділянки наразі триває.