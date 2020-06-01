Столичний транспорт остаточно переходить на е-квиток з 1 липня

Громадський транспорт Києва з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київміськдержадміністрації у Facebook.

"Рівно за місяць із 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток", - йдеться у повідомленні.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті столиці можна буде за допомогою KyivSmartCard; картки метро (до 31 березня 2021р.); безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро); мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard; або разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Електронний квиток можна придбати у мобільному додатку і у Т-кiосках.

Як повідомлялось, електронний квиток з 1 квітня став єдиним способом оплати проїзду у Києві, і лише пільгові категорії, які мають проїзні старих зразків, зможуть ними користуватися до 1 липня.