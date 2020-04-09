В Україні планують запустити е-квиток на всі види транспорту

В Міністерстві інфраструктури України спільно з ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" працюють над запуском єдиного електронного квитка на всі види транспорту по всій Україні.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Міністерство інфраструктури та ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" працюють над запуском SmartTicet – єдиного електронного квитка, який дозволить пасажирам користуватися всіма видами транспорту (залізничний, міський, авіа) всіх перевізників на території України", - йдеться у повідомленні.

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За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, у відомстві мають намір максимально підготувати інфраструктуру до повноцінного функціонування після завершення карантину і для цього використати всі можливості безготівкової оплати.

Зокрема, в ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" працюють над розширеннями послуг, доступних на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua, які також можна буде сплатити з використанням PayGovUa - сервісу, яким наразі перевізники оплачують послуги з бронювання дозволів.