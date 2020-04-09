В Україні планують запустити е-квиток на всі види транспорту
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
"Міністерство інфраструктури та ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" працюють над запуском SmartTicet – єдиного електронного квитка, який дозволить пасажирам користуватися всіма видами транспорту (залізничний, міський, авіа) всіх перевізників на території України", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, у відомстві мають намір максимально підготувати інфраструктуру до повноцінного функціонування після завершення карантину і для цього використати всі можливості безготівкової оплати.
Зокрема, в ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" працюють над розширеннями послуг, доступних на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua, які також можна буде сплатити з використанням PayGovUa - сервісу, яким наразі перевізники оплачують послуги з бронювання дозволів.