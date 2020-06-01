У Києві відновили рух мостом Метро

У Києві повністю відновлено рух по мосту Метро.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.

"Рух мостом Метро повністю відновлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше 1 червня близько 14-ї години на службу 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби.

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У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро "червона" лінія метрополітену працювала від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Пізніше поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. У нього правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею "неправдиве повідомлення про замінування".

Нині усі станції метрополітену працюють у звичайному режимі.