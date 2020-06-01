Усі станції київського метро працюють у звичайному режимі

Після затримання мінера мосту Метро, усі станції Київсього метрополітену працюють у звичайному режимі.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі!", - йдеться у повідомленні.

Раніше КМДА поінформувала, що мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

За повідомленням метрополітену, у зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.