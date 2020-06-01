Поліція ввела у Києві спецоперацію через мінування мосту Метро

Поліція ввела у Києві спецоперацію через мінування мосту Метро

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Укрінформ
У  столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення про замінування мосту Метро.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Сьогодні о 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро", - йдеться у повідомленні.

На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

"У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення", - додали в поліції.

Як зазначається, наразі рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито.

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Раніше КМДА повідомила, що на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

За повідомленням метрополітену, у зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця",

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