У Києві перекрили міст Метро - чоловік з пакетом погрожує вибухом

У Києві перекритий міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

"Міст метро перекритий. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду! На місці уже працює поліція. Правоохоронці закрили проїзд мостом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року зловмисник, який виявився колишнім бійцем АТО, заблокував рух на мосту Метро у Києві. Він стріляв і погрожував вибухом. Тоді у спецоперації із затримання зловмисника на мосту Метро було задіяно 300-350 правоохоронців. Через ситуацію на мосту Метро у Києві виник транспортний колапс.

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