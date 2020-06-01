У Києві перекрили міст Метро - чоловік з пакетом погрожує вибухом
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Укрінформ
У Києві перекритий міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
"Міст метро перекритий. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду! На місці уже працює поліція. Правоохоронці закрили проїзд мостом", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року зловмисник, який виявився колишнім бійцем АТО, заблокував рух на мосту Метро у Києві. Він стріляв і погрожував вибухом. Тоді у спецоперації із затримання зловмисника на мосту Метро було задіяно 300-350 правоохоронців. Через ситуацію на мосту Метро у Києві виник транспортний колапс.
Фото із соцмереж