У Києві запустили фонтани

У неділю розпочали свою роботу столичні фонтани.

Про це повідомляється на сайтіКиївської міської ради.

"Сьогодні розпочали свою роботу центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу", - йдеться у повідомленні.

У спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві «Київводфонд» повідомили, що зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинався з 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями.

«Усі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки. Підготовку проводить команда фахівців електриків, інженерів та програмістів. Підготовчі роботи включають в себе демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під'єднання електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення насосного обладнання, налаштування світло-музичного супроводу та тестові запуски водограїв», – заявили у Київводфонді.

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Для монтажу дванадцяти гейзерних фонтанів, які знаходяться в акваторії Русанівського каналу, були залучені дайвери й водоплавна техніка. Під час зимового зберігання кожну систему розібрали та діагностували, відремонтували та замінили окремі необхідні елементи. Зовнішні баки водограїв почистили та пофарбували.

Зазначається, що відтепер водограї працюватимуть відповідно до свого графіку й тішитимуть киян своєю красою.

"Цьогоріч розпочав свою роботу фонтан у парку Марії Заньковецької, що на вулиці Великій Васильківській, 119-121. Цей фонтан було побудовано близько 30 років тому, а не працював він з 2018 року. Минулого року було проведено капітальний ремонт фонтану, під час якого було замінено гранітне облицювання, електрокабелі, прилади підсвітки та встановлено нове насосне обладнання. На капітальний ремонт було виділено близько 4,5 млн грн із бюджету міста", - додають в Київській міські раді.

Відтепер фонтан працюватиме з середи до понеділка, а у вівторок проводитимуть необхідну очистку обладнання. Щовечора з 20:30 до 23:00 можна буде насолодитися різнобарв’ям кольорів фонтану, бо він має світловий супровід.

До кінця поточного року «Київводфонд» планує провести капітальний ремонт фонтану «Засновники Києва». Цей фонтан з’явився на Майдані Незалежності ще у 2001 році.

У Київській міській раді нагадують, що у травні 2017 року Київський міський голова Віталій Кличко відкрив після реконструкції фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та «Малі». Фонтани не працювали три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності.

Як відомо, в останню неділю травня Київ святкує день міста. Цього року свято випало на 31 травня.

Фото: kyivcity.gov.ua