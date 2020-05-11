Кличко показав, яким буде новий фонтан на Володимирській гірці

«Через декілька місяців ми плануємо презентувати новий фонтан – з дуже гарною скульптурою Архистратига Михаїла, який вважається покровителем Києва. Переконаний, цей фонтан стане ще одним магнітом для киян і гостей нашого міста», – наголосив Кличко.

Мер столиці продемонстрував макет майбутнього фонтана, над яким сьогодні працюють у майстерні, та розповів, що встановити його планують у верхній частині парку «Володимирська гірка», за Михайлівським Золотоверхим собором.

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Кличко зазначив, що попри карантин місто живе і розвивається, оновлюється інфраструктура, ремонтуються парки і сквери.