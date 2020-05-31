Єрмак закликав киян прогулятися містом, але з дотриманням дистанції

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликає у день міста Києва прогулятися столицею, але з дотриманням дистанції для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Про це він написав у Facebook.

"Київ. Він як найкращий друг на все життя. І сьогодні у нього День народження...Прогуляйтесь сьогодні Києвом з вашими друзями та рідними. Спустіться по Андріївському узвозу, випийте міцної кави на набережній Дніпра, а потім підніміться на Хрещатик. Прогуляйтесь Києвом, це буде найкращий йому подарунок", - зазначив Єрмак.

Він також закликав киян на прогулянках не забувати про безпеку - особисту та оточуючих людей. "Тримайте необхідну дистанцію, не забувайте дезінфікувати руки", - додав він.

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Як відомо, в останню неділю травня Київ святкує день міста. Цього року свято випало на 31 травня.

Фото: Офіс Президента