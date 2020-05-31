Кличко привітав киян із Днем міста святковим відео

Мер Києва привітав жителів столиці з Днем міста та опублікував відео, в якому жителі столиці наспівують "Як тебе не любити, Києве мій", також ці слова вимовляє актор і ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварцнеггер.

Привітання та відео опубліковане на сторінці "Кличко-мер" у Facebook.

"Друзі, щиро вітаю вас з Днем Києва і пропоную переглянути це відео! Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов’язує щось своє, особливе. Київ – це місто, яке знають та люблять у всьому світі. Київ – це кожен з нас! Ми любимо тебе, Києве!", - написав Кличко.

На відео у музичному супроводі пісні "Як тебе не любити, Києве мій!" продемонстровано краєвиди столиці. Також на відео Шварцнеггер за допомогою відеозв'язку з Кличком повторює за ним фразу українською мовою "Як тебе не любити, Києве мій!".

Як відомо, в останню неділю травня Київ святкує день міста. Цього року свято випало на 31 травня.