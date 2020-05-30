Сильний дощ затопив деякі райони Києва
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
“Субота 30 травня розпочалася зі злив. Вночі був помірний дощ, а вранці – інтенсивні опади. Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідовували. ️Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали зливостоки гідромоніторами”, - йдеться у повідомленні.
Злива / Фото: Олена Худякова, Укрінформ
Так, наразі завершують роботи на вул. Пестеля. Там проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь, куди потрапляє вода зі зливостоків. Також роботи закінчують на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».
Гідрослужба надалі працюватиме в посиленому режимі, зазначили в КМДА.
Для ліквідації наслідків негоди Київавтодор має 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.
У разі виявлення місць підтоплень киян просять звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.
За інформацією Українського гідрометцентру, до 21.00 30 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності, жовтий).