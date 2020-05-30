Сильний дощ затопив деякі райони Києва

Сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працює над ліквідацією наслідків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Субота 30 травня розпочалася зі злив. Вночі був помірний дощ, а вранці – інтенсивні опади. Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідовували. ️Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали зливостоки гідромоніторами”, - йдеться у повідомленні.

Злива / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Так, наразі завершують роботи на вул. Пестеля. Там проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь, куди потрапляє вода зі зливостоків. Також роботи закінчують на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».

Гідрослужба надалі працюватиме в посиленому режимі, зазначили в КМДА.

Читайте також: В Одесі за день випала майже двомісячна норма опадів

Для ліквідації наслідків негоди Київавтодор має 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.

У разі виявлення місць підтоплень киян просять звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

За інформацією Українського гідрометцентру, до 21.00 30 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності, жовтий).