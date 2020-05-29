Акція інвесторів "Аркади" під КМДА пройшла без порушень – поліція

Акція під стінами КМДА інвесторів "Аркади" пройшла без порушень.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Без порушень пройшла акція», - повідомили у поліції Києва.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку пройшов мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", потім учасники акції рушили до Офісу Президента України.

Люди вимагали реакції від влади та обурювалися, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько 40 будинків недобудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Під Офісом Президента України до мітингувальників вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та повідомив, що з приводу цієї ситуації відбудеться нарада у КМДА, він також пообіцяв взяти справу на особистий контроль.

Також Аваков запросив на зустріч на 1 червня лідерів інвесторів банку "Аркада".